Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stehlen Forellen

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (02.07.2019) und Donnerstag (04.07.2019) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zur Teichanlage Ingersauer Mühle an der Kleinscheider Straße in Neunkirchen-Seelscheid Schöneshof. Die Unbekannten schlugen ein Fenster des zum Angelpark gehörenden Holzhauses ein und stahlen unter anderem einen Koffer mit Angelutensilien. Die verschlossene Metallabdeckung der Fischbecken neben dem Gebäude brachen die Täter auf und entwendeten 40 bis 50 Lachsforellen. Der Wert der Fische beträgt mehrere hundert Euro. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden.(Ri)

