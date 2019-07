Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei sucht weiterhin Zeugen im Fall der schwer verletzten 8-jährigen Siegburgerin

Siegburg (ots)

Am Donnerstag letzter Woche (27.06.2019) fanden Passanten auf einem Gehweg in Siegburg-Kaldauen ein schwer verletztes 8-jähriges Mädchen. Das Kind kam in ein Krankenhaus und musste aufgrund erheblicher innerer Verletzungen intensivmedizinisch versorgt werden. Da die Herkunft der Verletzungen vollkommen unklar war, wurde eine Ermittlungsgruppe unter Federführung der Ermittler des Verkehrskommissariats eingerichtet. Es bestand der Verdacht, dass das Mädchen möglicherweise Opfer eines Verkehrsunfalls geworden war, was mittlerweile aufgrund eines rechtsmedizinischen Gutachtens und verschiedener Zeugenaussagen bestätigt ist. Danach ist das Kind vermutlich gegen die Seite eines unbekannten Fahrzeuges gelaufen, gestürzt und mutmaßlich überrollt worden. Die mehrköpfige Ermittlergruppe hat intensive Zeugenvernehmungen, Ermittlungen an der Unfallstelle und Videoauswertungen von Überwachungsvideos aus dem Nahbereich durchgeführt. Der Weg des Kindes kann anhand von Videos bis unmittelbar vor dem Unfallgeschehen nachvollzogen werden. Was aber genau im Bereich des Gehweges am Buchenweg/Akazienweg/Hauptstraße geschehen ist, ist immer noch unklar. Nachdem die Anwohner im Umfeld der Unfallstelle bereits befragt wurden, weitet die Ermittlungsgruppe ihre Befragungen auf den oberen Teil des Buchenweges und den umliegenden Straßen aus. Die Polizisten gehen davon aus, dass das beteiligte Auto den Buchenweg in Richtung Wald hochgefahren war. Die Ermittler suchen insbesondere nach einem Ersthelfer, der als wichtiger Zeuge angesehen wird. Dabei handelt es sich um einen 30-40 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren. Der Helfer trug Arbeitskleidung der Marke Engelbert Strauss. Er war mit einem hellen Kombifahrzeug mit blauer Firmenaufschrift auf der Seite unterwegs. Auf dem Dach des Autos war eine Leiter befestigt. Bitte melden Sie sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121! Möglicherweise stammt der Ersthelfer nicht aus der hiesigen Region und ist daher dem Zeugenaufruf bislang nicht gefolgt. Hatte jemand am 27.06.2019 den "Handwerker" im Haus? Hinweise bitte ebenfalls an die Telefonnummer 02241 541-3121. (Bi)

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

