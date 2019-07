Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrradfahrer beim Abbiegen angefahren

Siegburg (ots)

Eine 34-jährige Autofahrerin aus Siegburg hat am Montagnachmittag (01.07.2019) gegen 17.30 Uhr beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Fahrradfahrer übersehen und angefahren. Der 56-jährige Radler aus Troisdorf wurde leicht verletzt und ins Siegburger Krankenhaus gebracht. Die Ford Fahrerin bog von der Frankfurter Straße in Siegburg nach links in die Südstraße ab. Aufgrund des Rückstaus auf der Frankfurter Straße in Richtung Kreishaus übersah sie den Radfahrer, der auf dem auf der Fahrbahn eingerichteten Fahrradschutzstreifen in Richtung Kreishaus fuhr. Autofahrerin und Fahrradfahrer versuchten den Zusammenstoß zu verhindern. Es war zu spät und der Troisdorfer prallte auf die Motorhaube des Autos. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Das Fahrrad des Mannes wurde auf der nahegelegenen Polizeiwache untergestellt. Der entstandene Sachschaden ist gering. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell