Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auffahrunfall mit sechs Verletzen und hohem Sachschaden

Hennef (ots)

Am Montag (01.07.2019) gegen 14.30 Uhr ist ein 25-jähriger Monteur aus Bocholt mit seinem VW Werkstattwagen auf der Altenkirchener Straße (B8) in Hennef auf zwei stehende PKW aufgefahren und schob die Autos zusammen. Dabei wurden er und sein 26-jähriger Beifahrer, sowie die vier Insassen eines schwarzen Skodas leicht verletzt. Der 28-jährige Fahrer eines klassischen Mercedes fuhr auf der B8 in Richtung Hennef. In Höhe der Krautscheider Straße wollte er nach links abbiegen und blieb auf der Fahrbahn stehen, um vor dem Abbiegen den Gegenverkehr passieren zu lassen. Eine aus Köln stammende vierköpfige Familie (15 bis 66 Jahre alt) hielt mit ihrem Skoda hinter dem wartenden Mercedesfahrer an. Der dann folgende Handwerker aus Bocholt nahm die Situation zu spät wahr und fuhr auf den stehenden Skoda auf. Der Familienvan wurde nach vorne geschleudert, prallte gegen den wartenden Mercedes und landete anschließend im Straßengraben rechts neben der Fahrbahn. Die sechs leicht verletzten Fahrzeuginsassen aus dem VW und dem Skoda kamen zur weiteren Behandlung in drei umliegende Krankenhäuser. Ihre Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei rund 30.000 Euro. (Bi)

