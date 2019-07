POL-SU: Sattelzugmaschine musste nach Unfall angeschleppt werden

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (01.07.2019) gegen 06.00 Uhr auf der Wolsdorfer Straße in Siegburg musste eine nicht mehr fahrbereite Sattelzugmaschine abgeschleppt werden. Ein 45-jähriger Eitorfer war mit seinem grauen Chevrolet stadtauswärts auf der Wolsdorfer Straße unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zur Marienhofstraße geriet der Fahrer mit seinem Auto aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und prallte gegen das Vorderrad eines Sattelzuggespanns, das auf der Wolsdorfer Straße stadteinwärts in Richtung der Feuerwache fuhr. Der graue Chevrolet drehte sich komplett um die eigene Achse und schleuderte gegen ein zweites LKW-Gespann der gleichen Transportfirma, welches ebenfalls stadteinwärts hinter dem ersten Gespann her fuhr. Der Wagen des Eitorfers wurde rundherum erheblich beschädigt. An der MAN Zugmaschine kam es zu einem Schaden, der eine Weiterfahrt verhinderte. Aufgrund der quer stehenden Fahrzeuge musste die Wolsdorfer Straße komplett gesperrt werden und konnte erst gegen 09.15 Uhr frei gegeben werden. Der Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme hatten die Beamten den Verdacht, dass der 45-jährige Autofahrer möglicherweise Alkohol konsumiert hatte. Ein Alkotest ergab einen Wert von circa 0,4 Promille. Auch den Konsum von Betäubungsmitteln räumte der Fahrer ein. Ihm wurden entsprechende Blutproben entnommen. Möglicherweise ist der 45-Jährige zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Gefahren von Restalkohol am Morgen danach werden immer wieder unterschätzt. Wer bis 22.00 Uhr feiert und sich mit 1,5 Promille ins Bett legt, baut pro Stunde rund 0,1 Promille ab. 1,5 Promille erreicht laut Studie ein 80kg schwerer Mann, wenn er 2,5 Liter Bier und fünf Schnäpse dazu trinkt. Unter der 0,3 Promille Grenze ist man dann am nächsten Tag erst um 11.00 Uhr angelangt. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen wie Führerscheinentzug oder Geldbußen können Unfallversicherungen ihre Leistungen kürzen oder gänzlich streichen. (Bi)

