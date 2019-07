Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch trotz massivem Riegel

Siegburg (ots)

Im Verlauf des vergangenen Sonntag (30.06.2019), zwischen 08:30 Uhr und 17:00 Uhr, brachen Täter in ein Reihenhaus an der Gneisenaustraße in Siegburg ein. Wahrscheinlich über einen Nachbargarten gelangten die Unbekannten zur Rückseite des Gebäudes und hebelten eine Kellertür auf, obwohl diese durch einen massiven Balkenriegel besonders gesichert war. Als Beute nahmen die Einbrecher unter anderem Bankkarten, Bargeld, und Schmuck mit. Hinweise unter Tel.: 02241 541-3121.(Ri)

