POL-SU: Neuer Kripo-Chef bei der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis

Siegburg (ots)

Nach mehr als 44 Dienstjahren und rund zehn Jahren als Leiter der Direktion Kriminalität der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis ist zum 01.Juni Kriminaldirektor Ralf Dittrich von Landrat Sebastian Schuster in den Ruhestand verabschiedet worden. Der 62-jährige "Chefermittler" war als 16-Jähiger 1975 zur Polizei NRW gekommen und hatte sich von der Pike an vom Schutzmann in eine leitende Funktion hochgearbeitet. Der passioniert Pilot war vor seiner Verwendung im Rhein-Sieg-Kreis in verschiedensten Aufgabenbereichen in den Polizeibehörden Köln und Bonn unterwegs. Ralf Dittrich verabschiedet sich aus dem Berufsleben mit einem durchweg positiven Resümee. Besonders hat ihn die "familiäre" Atmosphäre bei der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis begeistert, die sich nach seinen Worten deutlich von den Großbehörden Köln und Bonn unterscheidet. Alle Kolleginnen und Kollegen wünschen dem vierfachen Großvater alles Gute, viel Gesundheit und nicht zu viel "Pensionärs-Stress" bei der Gartenpflege und den geplanten Reisen nach Australien und Südamerika. Nach dem Direktionsleiter ist vor dem Direktionsleiter: Als Nachfolger von Kriminaldirektor Dittrich begrüßt die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis Herrn Kriminaloberrat Dirk Schuster als neuen Leiter der Direktion Kriminalität. Der erfahrene 52-jährige Kriminalist war in den letzten Jahren in Düsseldorf beim Landeskriminalamt tätig, bevor er nun dem Ruf in die Heimat folgte. Vor 15 Jahren gab er bereits ein kurzes Gastspiel bei der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis. Über Funktionen bei der Polizei in Wuppertal und Bonn schließt sich für ihn jetzt ein Kreis. Der in Unkel Wohnhafte freut sich insbesondere darüber, durch seine neue Aufgabe wieder mehr an den operativen Aufgaben der Kriminalitätsbekämpfung teilhaben zu können, nachdem er in den letzten Jahren überwiegend mit konzeptionellen Projekten betraut war. Er freut sich aber auch über die gewonnene Zeit, die er nicht mehr auf der Autobahn verbringen muss und sie nun für seine drei Kinder verwenden kann. Neben der gesellschaftlichen und technischen Entwicklung im Kriminalitätsgeschehen hat Kriminaloberrat Schuster in seiner Funktion als Direktionsleiter einen besonderen Fokus auf den erforderlichen Wissenstransfer bei der bevorstehenden Pensionierungswelle von erfahrenen Ermittlerinnen und Ermittlern. In der neuen Aufgabe wünschen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis viel Erfolg und sagen herzlich willkommen zurück! (Bi)

