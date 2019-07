Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch während kurzer Abwesenheit

Sankt Augustin (ots)

Die Bewohnerin eines Reihenhauses an der Ahrstraße in Sankt Augustin-Hangelar verließ am Freitag, 28.06.2019 gegen 15:30 Uhr ihr Haus. Als die Frau etwa eine Stunde später zurückkehrte, musste sie feststellen, dass sie Opfer von Einbrechern geworden war. Unbekannte Täter hatten sich von der Rückseite durch den Wintergarten gewaltsam Zutritt verschafft. Sie zerschlugen eine Glastür und durchsuchten das ganze Haus nach Beute. Ob die Täter außer Schmuck aus dem Schlafzimmer weitere Beute mitnahmen, ist unklar. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3321.(Ri)

