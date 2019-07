Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mercedes beim Händler gestohlen

Bild-Infos

Download

Troisdorf (ots)

Als vermeintlicher Kunde erschien ein Mann am 29.06.2019 gegen 12:20 Uhr bei einem Autohandel an der Godesberger Straße im Troisdorfer Industriegebiet. Er interessierte sich für einen blauen Mercedes E 200 und ließ sich das Fahrzeug von einem Verkäufer vorführen. Unvermittelt startete der Fremde dann den Motor, fuhr in Richtung Spich davon und wurde nicht mehr gesehen. Die Polizei wurde von der Firma alarmiert, doch auch deren Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Der Mercedes wird mit einem Wert von ca. 19000,- Euro angegeben, ist nicht zugelassen und trägt keine Kennzeichen. Der Flüchtige wird als ca. 175 cm groß mit unauffälliger Figur beschrieben. Er hat sonnengebräunte Haut und einen Dreitagebart. Hinweise an die Polizei in Troisdorf unter Tel.: 02241 541-3221.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell