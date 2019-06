Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei sucht Zeugen Mädchen verletzt aufgefunden - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Siegburg (ots)

Am 27.06.2019 gegen 12:00 Uhr wurde ein 8-jähriges Mädchen verletzt in Siegburg-Kaldauen aufgefunden. Passanten fanden das Kind allein auf dem Gehweg im Bereich Buchenweg/ Akazienweg / Hauptstraße. Das Mädchen war ansprechbar, konnte aber keine Angaben zur Ursache der Verletzungen machen. Anwohner erkannten das Kind und brachten es zur Wohnanschrift an der Straße Am Abtshof. Die Familie brachte die 8-Jährige dann in eine Klinik, wo schwere innere Verletzungen und Knochenbrüche diagnostiziert wurden. Intensivmedizinische Betreuung war erforderlich. Die Ärzte informierten die Polizei, die wegen der unklaren Herkunft der Verletzungen eine Gerichtsmedizinerin hinzuzog. Die Polizei geht aktuell von einem Unfallgeschehen aus und hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet. Nach bisherigem Wissensstand wurde das Mädchen zuletzt etwa zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich des nahe gelegenen EDEKA-Marktes gesehen. Sie war in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Mädchens. Nach Angaben der Eltern hatten die beiden sich nach der Schule zum Spielen getroffen. Am Auffindeort konnten keinerlei Unfallspuren festgestellt werden. Auch die Befragung von Anwohnern brachte bislang keine weiteren Hinweise. Das Verkehrskommissariat ermittelt in dem Fall und hat eine Ermittlungsgruppe eingesetzt. Aktuell findet eine Nachbarschaftsbefragung und die Verteilung von Handzetteln durch Einsatzkräfte in Kaldauen statt. Es werden dringend Zeugen gesucht. Wer hat einen Unfall oder einen Sturz beobachtet? Wer kann Angaben zu einem beteiligten Fahrzeug (Lkw, Pkw, Kraftrad, Fahrrad) machen? Insbesondere können Angaben eines jungen Paares hilfreich sein, welches in einem weißen Kastenwagen unterwegs war und offenbar das verletzte Kind gefunden hat. Das Mädchen hat lange dunkelbraune Haare und trug ein dunkles Kleidchen sowie Flip-Flops. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen. (Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell