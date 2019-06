Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kollision auf Kreuzung im Wohngebiet

Troisdorf (ots)

Gestern Abend (24.06.2019) gegen 19.15 Uhr kollidierten ein Kleintransporter und ein Kleinwagen auf der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/In den Hecken in Troisdorf. Die 51-jährige Fahrerin des Kleinwagens und ihr 14-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenprall verletzt. Der 50 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters war aus dem verkehrsberuhigten Bereich der untergeordneten Kurt-Schumacher-Straße (Verkehrszeichen 325.1, umgangssprachlich Spielstraße genannt) in den Kreuzungsbereich eingefahren und wollte geradeaus in Richtung der Fritz-Erler-Straße. Dabei übersah der Fahrer aus Sankt Augustin nach eigenen Angaben den Kleinwagen der Frau aus Troisdorf, die auf der bevorrechtigten Straße "In den Hecken" in Richtung der Roncallistraße fuhr. Im Kreuzungsbereich prallten die Autos zusammen und die Fahrerin musste mit schweren Verletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr jugendlicher Troisdorfer Beifahrer kam mit leichteren Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurden die Experten der Unfallaufnahmegruppe hinzugezogen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 12.000 Euro geschätzt. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell