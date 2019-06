Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Randaliererin tritt Polizisten im Streifenwagen

Ruppichteroth (ots)

Freitagmittag (21.06.2019) gegen 16.00 Uhr wurde die Polizei zur Aher Straße nach Ruppichteroth gerufen. An einem Zigarettenautomaten randalierte nach Zeugenangaben eine volltrunkene Frau. Die Straße rund um den Automaten war mit zerschlagenen Bierflaschen übersät. Vermutlich hatte die 25 Jahre alte Frau am Vormittag ihre Bankkarte in dem Automaten vergessen, die nun nicht mehr auffindbar war. Aus diesem Grund trat sie mehrfach gegen den Automaten, der aber nicht beschädigt wurde. Trotz gutem Zureden ließ sich die in Ruppichteroth lebende Frau nicht beruhigen und zeigte sich hochgradig aggressiv. Die Beamten nahm sie daraufhin in Gewahrsam und transportierten sie zur Wache, damit sie in der Zelle ausnüchtern konnte. Während der Fahrt zur Polizeiwache gelang es der mit den Händen auf den Rücken gefesselten Frau, zwischen den beiden Vordersitzen des Streifenwagens hindurch, den Fahrer zu treten. Der 54-jährige Beamte wurde leicht am Arm verletzt, er konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Zudem versuchte die 25-Jährige fortwährend die Beamten zu bespucken. Die Frau verbrachte den Rest des Tages in der Ausnüchterungszelle. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstands gegen Polizeibeamte wurden eingeleitet. (Bi)

