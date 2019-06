Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ungebetener Gast beim Durchlüften

Sankt Augustin (ots)

Am Sonntagmorgen (23.06.2019) gegen 07.00 Uhr nutzte die Bewohnerin eines Hauses an der Berliner Straße in Sankt Augustin die kühle Morgenluft, um das Haus vor der großen Hitze durchzulüften. Sie öffnete mehrere Fenster und die Terrassentür zum Garten. Anschließend ging sie ins Bad. Als sie wenige Minuten später das Bad verließ, traf sie im Flur auf einen unbekannten Mann. Die resolute Frau schrie den Unbekannten an und forderte ihn auf, umgehend das Haus zu verlassen. Der circa 180cm große Mann lief durch das Wohnzimmer zur Terrassentür und verschwand durch die Hecke auf das Nachbargrundstück. Die Hausbewohnerin alarmierte die Polizei. Die Durchsuchung der Nachbargrundstücke verlief ohne Ergebnis. Zu einem Einbruch oder einem Diebstahl ist es, soweit bislang bekannt, nicht gekommen. Der Unbekannte, der eine Umhängetasche dabei hatte, wird als gepflegter Mann mit schwarzen Haaren und Bart beschrieben. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter der Telefonnummer 02241 541-3321 entgegen. Die Polizei rät: Zum Lüften nur die Fenster und Türen offen stehen lassen, die man auch im Blick hat. Auch gekippte Fenster sind für Einbrecher kein Hindernis. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell