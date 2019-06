Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer fuhr auf einen Pkw auf und wurde schwer verletzt

Siegburg-Kaldauen (ots)

Am Samstag, dem 22.06.2019 um 17:35 Uhr wurde der Polizeileitstelle ein Verkehrsunfall in Siegburg Kaldauen, Wahnbachtalstraße Ecke Kapellenstraße, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr eine 20jährige Pkw-Fahrerin aus Siegburg in Richtung Kaldauen. In Höhe der Straße Am Abtshof verlangsamte sie ihre Geschwindigkeit und wollte nach links abbiegen. Der M56jährige Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den vorrausfahrenden Pkw auf. Er stürzte rutschte über die Fahrbahn und blieb neben der Fahrbahn in der Wiese schwer verletzt liegen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste, für die Unfallaufnahme, ca. 1 Stunde vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Es kam nur zu geringen Verkehrsbehinderungen. (DS)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell