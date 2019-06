Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kind wird dank Kindersitz nur leicht verletzt

Siegburg-Kaldauen (ots)

Am Samstag, dem 22.06.2019 um 17:48 Uhr wurde der Polizeileitstelle ein Verkehrsunfall in Siegburg Kaldauen, Kapellenweg Ecke Hauptstraße gemeldet. Hierbei wurde ein 4jähriges Kind leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr eine 67jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Ehemann und der 4jährigen Urenkelin aus Siegburg die Hauptstraße in Richtung Hennef. In Höhe der Kapellenstraße wollte eine 71jährige Pkw-Fahrerin aus Siegburg in die Hauptstraße einbiegen und übersah dabei die 67jährige Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Unfallverursacherin wurde hierbei leicht verletzt. Das 4jährige Mädchen, wurde, da sie sicher in ihrem Kindersitz saß nur ganz leicht verletzt und kam nur vorsorglich ins Krankenhaus. Der Sachschaden wurde auf ca. 7000 Euro geschätzt. Zu Verkehrsstörungen kam es nicht. (DS)

