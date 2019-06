Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kind fährt mit Fahrrad gegen Pkw und wird leicht verletzt

Hennef Ortsmitte (ots)

Am Samstag, dem 22.06.2019 um 17:27 Uhr wurde der Polizeileitstelle ein Verkehrsunfall in Hennef in der Bahnhofstraße gemeldet. Hierbei ist ein 10jähriger Junge aus Hennef leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr ein 63jähriger Mann aus Asbach die Bahnhofstraße in Richtung Heiligenstätter Platz. In Höhe der Passage zum Marktplatz fuhr der 10jährige mit seinem Fahrrad vom Bürgersteig unvermittelt auf die Straße und stieß gegen das Heck des Fahrzeugs. Hierbei kam er zu Fall. Seine Eltern wurden erreicht und kamen zur Unfallstelle. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. (DS)

