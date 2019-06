Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drogen und Schreckschusswaffe bei verdächtiger Person gefunden

Sankt Augustin - Menden (ots)

Am 20.06.2019 gegen 02:20 Uhr fiel den Beamten der Polizeiwache Sankt Augustin, im Bereich der Straße "In den Hasenkaulen" eine männliche Person auf, der sich auffällig verhielt. Im Rahmen der anschließenden Personenkontrolle wurde bei der Person eine Schreckschusspistole festgestellt. Für diese Waffe ist ein kleiner Waffenschein erforderlich. Diesen konnte er nicht vorweisen. Weiterhin fanden die Beamten Drogen und Bargeld, was auf den Verkauf der Drogen hindeutete. Gegen den 33jährigen Sankt Augustiner wird nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz sowie wegen Handel mit Drogen ermittelt. Der Beschuldigte wurde nach Personalienfeststellung wieder entlassen, da kein Haftgrund vorlag. Die Drogen, das Geld und die Waffe wurden sichergestellt. (DS)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell