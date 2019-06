Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Musikinstrumente gestohlen

Windeck (ots)

In der Nacht vom 13. zum 14. Juni 2019 wurden in Windeck fünf Gitarren einer Musikband gestohlen. Die Gitarren waren nach einem abendlichen Konzert in einem fahrbaren Container auf der Bühne des Festgeländes in Windeck-Rosbach, Am Freibad, gelagert worden. In der Nacht drangen Unbekannte durch eine Lücke im Zaun auf das Gelände ein und entwendeten fünf der sieben Gitarren aus dem Behälter. Es handelt sich um Instrumente der Marken Music Man, Fender, Gibbson und ESP im Wert von mehr als 4500,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon-Nr. 02241 541-3421 (Kü)

