Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 14jähriges Mädchen nach Fenstersturz schwer verletzt

Niederkassel-Lülsdorf (ots)

Am heutigen Abend gegen 21:34 Uhr wurden der Rettungsleitstelle sowie der Polizeileitstelle zeitgleich, durch eine Vielzahl von Anrufern, ein Fenstersturz in der Dresdner Straße 2 in Niederkassel gemeldet. Nach ersten Ermittlungen durch die Kriminalpolizei handelt es sich um eine Suizidhandlung eines jungen Mädchens. Zur Sicherung der Rettungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt. Die Verletzte wurde durch Rettungskräfte vor Ort behandelt und mit dem Rettungshubschrauber Christoph 3 in eine Schwerpunktklinik transportiert. Die Angehörigen der Verletzten, sowie einige Zeugen wurden durch Notfallseelsorger vor Ort betreut. (DS)

