Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: PKW-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Much (ots)

Am 17.06.2019 kam es gegen 11:00 Uhr in Much-Hillesheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 41-jährige Frau aus Much schwer verletzt wurde. Die Fahrerin eines VW-Touran hatte die Landstraße 189 (L189) aus Richtung Neunkirchen kommend in Richtung Much befahren, als sie in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn geriet und mit dem Auto gegen einen Baum prallte. Die Frau war bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar. Sie wurde einige Zeit im Fahrzeug behandelt und anschließend mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite PKW der Verletzten wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der medizinischen Versorgung der Mucherin musste die L 189 gesperrt werden. (Kü)

