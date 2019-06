Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Teilediebstahl aus PKW der Marke BMW

Niederkassel (ots)

Aus drei PKW der Marke BMW wurden am vergangenen Wochenende Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet. Am 14. 06. 2019 zwischen 16:45 und 19:15 Uhr öffneten Unbekannte einen BMW M4 in Troisdorf Sieglar, Uckendorfer Straße, indem sie das Keyless-System des Fahrzeuges manipulierten und so das Fahrzeug öffneten. Obwohl sie dabei die Alarmanlage auslösten, bauten sie Mittelkonsole und Navigationssystem aus dem Fahrzeug aus. In der Nacht vom 14.06 zum 15.06.2019 wurden in Niederkassel-Ranzel zwei weitere BMW aufgebrochen. Hier schlugen die Täter jeweils ein Dreiecksfenster der am Wohnhaus geparkten Autos ein. Aus den so geöffneten Fahrzeugen wurden jeweils das Lenkrad einschließlich des integrierten Airbags ausgebaut. Hinweise an die Polizei Troisdorf, 02241 541-3221. (Kü)

