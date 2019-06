Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Küchenstudio

Hennef (ots)

In der Nacht zum 12.06.2019 brachen unbekannte Täter in ein Küchenstudio an der Frankfurter Straße in Hennef ein. Beschädigungen an einer Nebeneingangstür deuten darauf hin, dass sich Einbrecher dort gewaltsam Zugang verschafften. In den Geschäftsräumen hatten es die Täter insbesondere auf Elektrowerkzeuge abgesehen. Sie stahlen unter anderem mehrere Akkuschrauber, Bohrmaschinen, Nagelgeräte und Elektrosägen. Der Gesamtwert der Beute wird auf fast 4000,- Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen.(Ri)

