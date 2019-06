Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Werkzeugdieb festgenommen

Hennef (ots)

Ein Diebstahl von mehreren Elektrowerkzeugen wurde am 11.06.2019 gegen 21:30 Uhr in der Garage eines Reihenhauses am Steinweg in Hennef begangen. Eine Nachbarin hatte eine verdächtige Person mit mehreren Taschen bemerkt, die sich zu Fuß vom Tatort entfernt hatte. Die Geschädigten machten sich mit ihrem Pkw auf die Suche nach dem Täter in der Umgebung. Gegen 22:20 Uhr entdeckten sie den beschriebenen Mann, der gerade aus einem Mehrfamilienhaus an der Frankfurter Straße in Hennef kam und gefüllte Taschen und Tüten bei sich hatte. Die Zeugen hielten den Mann fest, als dieser zur Flucht ansetzte und verständigten die Polizei. Die Beamten fanden in den Taschen eine große Menge mutmaßlichen Diebesgutes und auch die Elektrowerkzeuge aus der Garage am Steinweg. Es stellte sich heraus, dass der 37-jährige Wohnungslose auch eine Vielzahl von Elektromaschinen und anderen Gegenständen aus Kellerräumen des Hauses, vor dem er gestellt worden war, bei sich hatte. Offenbar hatte er sie dort entwendet. Der 37-Jährige, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, wurde vorläufig festgenommen. Nach weiteren Ermittlungen werden ihm weitere Einbruchstaten in Siegburg vorgeworfen. Zur Entscheidung über einen Haftbefehl wird der Beschuldigte noch am heutigen Tage einem Haftrichter vorgeführt.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell