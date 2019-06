Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Erneut Fahrzeugteile gestohlen

Lohmar (ots)

Nachdem letzte Woche bereits zwei Audis in Sankt Augustin von Autoteile-Dieben heimgesucht worden waren, traf es nun einen Audi Besitzer in Lohmar. Der Eigentümer hatte seinen grauen Audi am Freitagabend (07.06.2019) auf einem Parkplatz im Bereich der Burg Sülz abgestellt. Am Samstagmittag (08.06.2019) kehrte er gegen 13.00 Uhr zurück und stellte fest, dass alle vier Räder gestohlen wurden. Die Täter hatten das Auto nach dem Diebstahl der Leichtmetallfelgen auf Holzstämmen abgestellt. Der Radsatz hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise an die Polizei in Siegburg unter der Telefonnummer 02241 514-3121. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell