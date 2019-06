Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ermittlungen nach Unfallflucht

Hennef (ots)

In der Nacht zu Montag, 10.06.2019 gegen 00:45 Uhr, war eine Gruppe von fünf Personen in Hennef Lichtenberg auf der Uckerather Straße zu Fuß unterwegs. Von hinten näherte sich laut der Zeugen ein dunkler Kleinwagen mit sehr hoher Geschwindigkeit und hoher Lautstärke. Die Fußgänger machten durch Handzeichen auf sich aufmerksam und bedeuteten dem Fahrer langsamer zu fahren. Dieser passierte die Fußgänger, hielt dann an und fuhr rückwärts zu der Personengruppe. Der Fahrer, ein junger Mann, gab sinngemäß an, er sei bei der Kriminalpolizei und dürfe so schnell fahren. Ein Mann aus der Fußgängergruppe rief dem Fahrer eine Beleidigung zu, worauf dieser ausstieg und dem 57-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Dann stieg der junge Mann, der noch weitere Mitfahrer hatte, wieder ein und fuhr in Richtung Uckerath los. Dabei rollte der Wagen einer 56-Jährigen über den Fuß, wodurch sie derart verletzt wurde, dass sie im Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch die Gesichtsverletzung des 57-Jährigen musste ärztlich behandelt werden. Nähere Angaben zu dem Fahrer oder dem flüchtigen Fahrzeug konnten die Zeugen nicht machen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Hennef unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen.(Ri)

