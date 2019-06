Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit zwei leicht verletzten Personen auf der B484

Lohmar-Wahlscheid (ots)

Ein 78jähriger Rösrather befuhr mit seinem Pkw die B484 aus Rösrath kommend in Richtung Lohmar-Wahlscheid. Er wollte nach links in die Schiffahrter Straße abbiegen und übersah dabei offensichtlich den Pkw eines 72jährigen Fahrer aus Lohmar, der ihm entgegen kam. In diesem Fahrzeug saß als Beifahrer der 16jährige Enkel des Fahrers. Die beiden wurden jeweils leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der Verkehr konnte, während der Unfallaufnahme, einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. (DS)

