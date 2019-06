Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw fährt in Bäckereifenster

Lohmar (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls mit einer leicht verletzten Person mussten Rettungsdienst und Polizei am 07.06.2019 gegen 10:30 Uhr nach Lohmar zur Einkaufspassage "In den Höfen" an der Hauptstraße ausrücken. Ein 78-jähriger Lohmarer war mit seinem Mercedes beim Wendemanöver auf dem Parkplatz der Einkaufszeile rückwärts in die Außenbestuhlung einer Bäckerei gefahren und hatte neben Stühlen auch eine Schaufensterscheibe beschädigt. Eine 40-jährige Siegburgerin, die als Gast vor der Bäckerei in unmittelbarer Nähe der Anstoßstelle gesessen hatte, erlitt einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Aus welchem Grund der 78-Jährige beim Rückwärtsfahren die Kontrolle verlor, ist noch ungeklärt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000,- Euro geschätzt. (Ri)

