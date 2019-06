Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: "Automarder" sind wieder unterwegs

Sankt Augustin (ots)

Autoteilediebe schlugen in der Nacht von Mittwoch (05.06.2019) auf Donnerstag (06.06.2019) an zwei Tatorten auf dem Sankt Augustiner Niederberg zu. In der Drachenfelsstraße und in der Straße "Auf dem Niederberg" gingen die Unbekannten zwei Audis an, die in den Einfahrten vor den Häusern geparkt waren. An einer Limousine und einem Kombi waren die Türschlösser herausgebrochen worden. Aus den Wägen wurden dann die Airbags, Mittelkonsolen und Navigationsgeräte ausgebaut. Auch Anbauteile wie Scheinwerfer und Stoßstangen nahmen die Täter mit. Der gesamte Schaden beläuft sich auf mehr als 20.000 Euro. Bei der Tat "Auf dem Niederberg" wurde um 04.10 Uhr eine verdächtige Person beobachtet, die sich an einem der aufgebrochenen Audis zu schaffen gemacht hatte. Der Mann ist circa 170cm groß, hatte einen Bart und trug eine rote Baseballkappe. Er führt zudem eine kleine Sporttasche mit sich. Der Unbekannte war in Richtung der Konrad-Adenauer-Straße weggegangen. Wer hat diese Person ebenfalls beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

