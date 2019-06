Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hennef (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 16.50 Uhr auf der Frankfurter Straße in Höhe der Kaiserstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Ein 65jähriger PKW-Fahrer aus Hennef war auf der Frankfurter Straße in Richtung Siegburg unterwegs. Nach Zeugenaussagen rannte plötzlich ein Kind vom rechts verlaufenden Gehweg (in Rtg. SU gesehen) zwischen einem geparkten PKW und einem Baum auf die Fahrbahn und wurde von dem PKW erfasst. Das 12jährige, zunächst unbekannte Mädchen, prallte gegen die vordere rechte Seite und schlug mit dem Kopf gegen den PKW. Es stürzte auf die Fahrbahn und war nicht mehr ansprechbar. Zeugen gaben an, dass der PKW langsam fuhr.

Nach Erstversorgung durch den angeforderten Notarzt und die Rettungskräfte wurde das Kind mit schweren Kopfverletzungen in eine nahgelegene Klinik gebracht. Weitere Einzelheiten sind zurzeit nicht bekannt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die Personalien des Kindes und die Eltern festgestellt werden. Sie wurden durch die Polizei benachrichtigt. Das Mädchen lebt mit seinen Eltern in Ruppichteroth. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Frankfurter Straße komplett gesperrt. Der PKW des Hennefers wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Für anwesende Ersthelfer und Zeugen wurde ein Notfallseelsorger zum Einsatzort angefordert, der die erste Betreuung der Personen übernahm. Gegen 18.30 Uhr lief der Verkehr wieder. (Th.)

