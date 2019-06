Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann nach Angriff schwer verletzt

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 02.06.2019 gegen 01:20 Uhr kam es in Siegburg auf dem Europaplatz zu einer Streitigkeit zwischen einem 41-jährigen Mucher und einem Unbekannten. Aus noch ungeklärten Gründen fand zunächst ein verbaler Schlagabtausch statt, der Passanten aufmerksam machte. Zwei Zeugen versuchten einzugreifen, als der spätere Täter immer aggressiver wurde. Schließlich legte der Unbekannte seine Brille und seine Armbanduhr ab und schlug dem Mucher unvermittelt gegen die Schläfe, worauf dieser das Bewusstsein verlor und mit dem Hinterkopf auf den Boden schlug. Der Angreifer entfernte sich dann in Richtung der Neue Poststraße. Der nicht mehr ansprechbare Verletzte musste im Rettungswagen in eine Bonner Klinik gebracht werden. Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen des Vorfalls auf dem zur Tatzeit stark belebten Europaplatz. Der Gesuchte wird als 175 cm bis 185 cm groß mit südländischem Aussehen beschrieben. Er hat eine schlanke muskulöse Figur mit auffallend starken Oberarmen und "Stiernacken". Er hatte einen Dreitagebart und dunkle an den Seiten kurz rasierte Haare. Bei der Tat trug er ein weißes Shirt mit schwarzem Aufdruck und eine dunkle Jeanshose. Laut Zeugen war er einer Gruppe von 4 bis 5 Personen unterwegs. Die Kripo ermittelt gegen den Unbekannten wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben? Tel.: 02241 541-3121.(Ri)

