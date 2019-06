Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gegen parkende Autos geprallt

Siegburg (ots)

Am 05.06.2019 gegen 23:30 Uhr wurde ein Verkehrsunfall in der Siegburger Weierstraße gemeldet. Ein 24-Jähriger aus Siegburg war in einem Nissan Micra auf der Weierstraße in Richtung der Aulgasse gefahren und in Höhe des Hauses Nr. 15 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Kleinwagen prallte gegen einen geparkten Nissan und schob diesen auf einen geparkten VW auf. Zeugen gaben vor Ort an, der Micra sei ohne Licht und in starken Schlangenlinien gefahren. Der 24-jährige Fahrer, der merklich unter Alkoholeinfluss stand, war bei dem Unfall leicht verletzt worden, bedurfte aber keiner medizinischen Behandlung. Er wurde zur Blutprobe auf die Siegburger Wache gebracht. Dort räumte er ein, dass er keinen Führerschein besitzt und neben Alkohol auch Cannabis konsumiert habe. Somit musste eine zweite Blutprobe entnommen werden. Der Gesamtschaden bei dem Unfall wird auf mehr als 11000,- Euro geschätzt.(Ri)

