Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Abbiegeunfall mit vier Verletzten

Eitorf (ots)

Eine 46-jährige Autofahrerin aus Eitorf hat am Dienstag (04.06.2019) beim Linksabbiegen von der Bouraueler Straße in die Schmelztalstraße den Wagen eines entgegenkommenden 22-Jährigen übersehen. Beide Autofahrer und die beiden 12 und 16 Jahre alten Kinder der 46-Jährigen wurden bei dem Unfall verletzt. Der 22-jährige Fahrer aus Eitorf war der 46-Jährigen aus Richtung der Hombacher Straße entgegen gekommen und wollte geradeaus in Richtung der Bouraueler Straße weiterfahren. Im Einmündungsbereich der Schmelztalstraße kollidierte sein Opel dann mit dem linksabbiegenden Opel der 46-Jährigen. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ins Krankenhaus nach Eitorf. Die 46-Jährige und ihre beiden Töchter verletzten sich schwerer und wurden in Bonner Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Opel des 22-Jährigen wurde abgeschleppt, da er nicht mehr farbereit war. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell