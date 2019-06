Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kurioser Verkehrsunfall - Fahrer unter Drogeneinfluss

Siegburg (ots)

Gestern Nachmittag (03.06.2019) wurden die Siegburger Polizisten gegen 17.15 Uhr zu einem eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall auf der Kapellenstraße gerufen. Ein 29-jähriger Siegburger war mit seinem BMW auf der Kreuzstraße in Richtung der Kapellenstraße gefahren. Kurz vor der Einmündung traf der Siegburger nach eigenen Angaben eine Bekannte, hielt an und sprach mit ihr. Anschließend setzte er seine Fahrt, noch abgelenkt von der Bekanntschaft, fort und bemerkt zu spät, dass er bereits in den Einmündungsbereich der Kapellenstraße eingefahren war. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor er dann die Kontrolle über den BMW und prallte gegen eine Gartenmauer und einen Toyota, der in einer Einfahrt abseits der Straße geparkt war. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.500 Euro. Die Siegburger Beamten hegten Zweifel an dem geschilderten Unfallhergang. Ein Drogentest beim 29-Jährigen reagierte positiv. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung durch Fahrens unter Drogeneinfluss entnommen. Der Führerschein des Siegburgers wurde sichergestellt. (Bi)

