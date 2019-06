Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe stehlen Handwerkertransporter

Sankt Augustin (ots)

Bei einem Einbruch in der Nacht von Samstag (01.06.2019) auf Sonntag (02.06.2019) haben Unbekannte den Ford Transporter einer Sanitärfirma gestohlen. Zunächst hatten die Einbrecher das Tor zum Betriebsgelände an der Kolpingstraße in Sankt Augustin aus den Angeln gehoben. Anschließend brachen sie die Tür zum Lager auf und entwendeten einige Spezialgeräte für das Sanitärgewerbe. In der Halle fanden sie zudem den Schlüssel des roten Montageautos und fuhren damit davon. Ein Anwohner hatte in der Nacht gegen 02.00 Uhr den Wagen in Richtung der Siegstraße davonfahren sehen. Im Auto saßen zwei Personen. Wer hat den rot lackierten Ford Transit mit dem Kennzeichen SU-CH 609 und der Aufschrift "Ritter Sanitär GmbH" gesehen oder kann Angaben zum Abstellort machen? Hinweise an die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

