POL-SU: Täter bei Einbruch in Bäckerei gestört

53819 Neunkirchen-Seelscheid, Zeithstraße (ots)

Sonntag, 02.06.2019, 03:37 Uhr Bislang unbekannte Täter drangen gegen 03:37 Uhr in eine Bäckerei / Konditorei an der Zeithstr. ein, öffneten hier gewaltsam eine Kasse und entwendeten hieraus das darin befindliche Bargeld. Als die Täter jedoch einen Tresor in ein bereitgestelltes Fahrzeug laden wollten, wurden sie von einem Berechtigten überrascht. Die Täter flüchteten daraufhin mit einem dunklen Pkw ( vermutlich dunkler VW Golf Kombi ) vom Tatort. Falls Zeugen Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. den flüchtigen Personen machen können, sollten sich diese an die Polizeiwache Siegburg unter 02241-541-3121 wenden.

