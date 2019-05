Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Streitigkeiten auf Vatertagsveranstaltung

Lohmar (ots)

Während das Einsatzaufkommen für die Polizei im Zusammenhang mit dem gestrigen Vatertag (30.05.2019), bis auf kleinere Streitigkeiten und Ruhestörungen sehr unauffällig war, wurden die Beamten in Lohmar-Wahlscheid häufiger gefordert. Auf einer Vatertagsveranstaltung an der Wahlscheider Straße kam es aus noch ungeklärten Gründen mehrmals zu Streitigkeiten, Gerangeln und Körperverletzungsdelikten unter alkoholisierten Jugendlichen und jungen Männern im Alter zwischen 16 und 23 Jahren. Die bisher bekannten Beteiligten kommen aus Lohmar, Neunkirchen-Seelscheid und Much. Insgesamt 4 Verletzte sind bislang registriert, die vor Ort medizinisch versorgt werden mussten. Leicht verletzt wurde auch eine 28-Jährige aus Marburg, der ein 20-jähriger Lohmarer im Vorbeigehen ein Bierglas gegen das Schlüsselbein geschlagen hatte. Es wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 20-jährigen und zwei 21-jährige Lohmarer eingeleitet. Letztlich wurde die Feier gegen 19:30 Uhr in Absprache zwischen dem Veranstalter und der Polizei vorzeitig beendet.(Ri)

