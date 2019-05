Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradunfall nach Überholvorgang

Hennef (ots)

Am 29.05.2019 gegen 21:10 Uhr wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 in Hennef-Käsberg schwer verletzt. Der 27-jährige Hennefer war auf seiner Yamaha von Hennef-Ort in Richtung Uckerath unterwegs. Kurz vor der Ortschaft Striefen überholte er trotz durchgezogener Mittellinie einen Pkw. Beim Wiedereinscheren in eine Verkehrslücke musste er stark abbremsen und verlor dabei die Kontrolle über die Maschine. Er geriet ins Straucheln und stürzte schließlich im rechten Grünstreifen. Der 27-Jährige verletzte sich schwer und musste im Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Das Motorrad musste mit erheblichen Schäden abtransportiert werden.(Ri)

