POL-SU: Presseeinladung zum Aktionstag "Fahrrad und Pedelec" am 03.06.2019 der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis

Troisdorf

Am 03. Juni findet der Europäische Tag des Fahrrades statt. Seit 1998 wird an diesem Tag jährlich auf das Fahrrad als alternatives Verkehrsmittel hingewiesen. An diesem Tag (Montag, 03.06.2019) wird ein landesweiter polizeilicher Aktionstag zum Thema "Fahrrad und Pedelec" stattfinden, an dem sich die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis beteiligt. Der ganztägige Aktionstag ist in zwei Komponenten unterteilt. Zum einen in einen präventiven Part, in dem mit Informationsveranstaltungen über die typischen Gefahrensituationen beim Radfahren und der Radwegenutzung aufklärt wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsunfallprävention bieten dazu in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr ein kostenloses Pedelec-Training für Senioren an der Troisdorfer Stadthalle, Kölner Straße 156, an. Es wird auch einen spürbaren repressiven Anteil bei dem Aktionstag geben. Mehrere mobile Kontrollteams überwachen Verkehrsverstöße von und gegenüber Radfahrenden und ahnden diese konsequent. Ein Augenmerk werden sie auch auf die verkehrsgerechte Ausstattung von Fahrrädern und Pedelecs legen. Gleiches gilt für technische Manipulationen an Pedelecs. Die Polizei Rhein-Sieg-Kreis lädt interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter am 03.06.2019 um 15:30 Uhr zur Stadthalle Troisdorf ein. Sie haben dort die Möglichkeit das Pedelec-Training zu begleiten (siehe Anlage) und ein Kontrollteam bei der Arbeit zu beobachten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Direktion Verkehr stehen Ihnen für Fachgespräche zur Verfügung.

