Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßliche Metalldiebe gestellt

Lohmar (ots)

Am 29.05.2019 gegen 01:30 Uhr wurden der Polizei verdächtige Personen auf einem Firmengelände der Walterscheid-Müller-Straße in Lohmar gemeldet. Mindestens zwei Personen waren mit einem Kleinlaster auf das Gelände der Plexiglasfirma gefahren und hatten mit erheblicher Lautstärke mehrere Gegenstände verladen. Anschließend hatten sie mit dem Kastenwagen ohne Licht das Gelände verlassen und waren in Richtung Troisdorf-Altenrath gefahren. Sofort wurde eine Fahndung nach dem weißen LKW, mit einem auffälligen Graffiti auf der Seite, eingeleitet. Beamte vor Ort stellten fest, dass das Zufahrtstor zu dem Firmengelände aufgebrochen worden war und offenbar mehrere Metallgitterboxen fehlten. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung der Polizei Köln konnte der verdächte Laster auf der BAB 3, nahe Köln-Rath/Heumar, gestellt und angehalten werden. Im Fahrzeug befanden sich drei Männer und auf der Ladefläche standen 10 leere Gitterboxen im Wert von je 100,- Euro, die vermutlich aus der Lohmarer Firma stammten. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 21 bis 23 Jahren mit Wohnsitz in Köln wurden wegen Verdacht des Einbruchdiebstahls vorläufig festgenommen. Zwei von ihnen sind bereits früher wegen Eigentumsdelikten in Erscheinungen getreten. Bislang leugnen die Verdächtigen die Tat. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.(Ri)

