Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorrad aus Tiefgarage entwendet

Siegburg (ots)

Nachdem bereits im September 2017 mehrere Motorräder aus einem Tiefgaragenkomplex an der Jean-Dohle-Straße in Siegburg gestohlen wurden, ist in der Zeit zwischen dem 25.05.2019 und 27.05.2019 eine rote Honda entwendet worden. Die CB1000RA war auf dem Stellplatz des Eigentümers geparkt und mit einem Bremsscheibenschloss gesichert. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde das Naked Bike weggetragen und in einem Transporter abtransportiert. Wer hat etwas in diesem Zusammenhang beobachtet? Hinweise an die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121. Einen 100% Schutz vor Diebstahl eines Motorrades gibt es nicht. Zusätzliche Schutzeinrichtungen wie z.B. Alarmanlagen, die im Motorrad oder im Bremsscheibenschloss integriert sind und im Alarmfall den Eigentümer benachrichtigen, können vor Diebstahl schützen. Auch die Sicherung der Maschine mit einem hochwertigen Panzerkettenschloss, mit dem mehrere Kräder zusammengeschlossen sind oder mit dem Mauerwerk verankert ist, kann helfen. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell