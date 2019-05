Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Parfümdiebin hatte offenen Haftbefehl

Siegburg (ots)

Eine 32-jährige Frau aus Bad Honnef wurde gestern (28.05.2019) vom Ladendetektiv eines Drogeriemarktes an der Holzgasse in Siegburg beim Diebstahl zweier Parfümflakons ertappt. Ihr männlicher Mittäter konnte unerkannt fliehen. Der Sicherheitsmann berichtete, dass die 32-Jährige ihre Beute in einen Einkaufskorb gelegt hatte und anschließend durch die Kosmetikabteilung ging. Nach kurzer Zeit stellte sie den Korb leer zurück. Das Parfüm war da schon in ihrer Jackentasche verschwunden. Anschließend steckte die Diebin ein weiteres Parfümfläschchen in die Tasche ihres Begleiters. Als der Ladendetektiv die beiden Diebe ansprach, flüchtete der Mann aus dem Laden. Die 32-Jährige konnte er an der Flucht hindern und sie festhalten. Die hinzugerufene Polizei überprüfte die Personalien der Bad Honneferin und stellte fest, dass sie per Haftbefehl gesucht wird. Die 32-Jährige war bereits wegen Ladendiebstahl zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da sie den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen konnte, musste sie die Ersatzfreiheitsstraße in einer Justizvollzugsanstalt antreten. Hinweise zu ihrem mutmaßlichen Mittäter, einem circa 175cm großen, 30 bis 40 Jahre alten Mann mit dunkelblonden Haare und schlanker Statur, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

