Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Vereinsheim

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Mit Hilfe des Schiedsrichterhochstuhls ist es Einbrechern in der Nacht von Sonntag (26.05.2019) auf Montag (27.05.2019) gelungen, in das Clubhaus eines Sportvereins an der Straße "Häldengarten" in Neunkirchen-Seelscheid einzubrechen. Die Täter hatten sich auf die Rückseite des Vereinshauses begeben und zunächst einen Vorratsraum aufgebrochen. Dort fanden sie jedoch nichts Stehlenswertes. Anschließend gelangten sie mit Hilfe des Hochstuhls an die Fenster im ersten Obergeschoss und brachen eines auf. Sie kletterten in den Schankraum des Sportvereins und öffneten einige Schränke gewaltsam. Beute machten die Einbrecher erst, als sie einen Getränkeautomaten aufbrachen und den Kasseneinsatz mit einem kleinen dreistelligen Geldbetrag entwendeten. Sie verursachten einen Sachschaden von mehr als 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Siegburg unter 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

