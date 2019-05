Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub in Kiosk

Siegburg (ots)

Am Dienstag, 30.04.2019 gegen 17:15 Uhr versuchte ein Unbekannter in einem Kiosk an der Frankfurter Straße in Siegburg den Inhaber zu berauben. Der Täter bedrohte den Mann an der Kasse mit einer silberfarbenen Pistole und forderte Bargeld. Der Inhaber weigerte sich jedoch und schlug die mutmaßliche Waffe zur Seite. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß über die Frankfurter Straße in Richtung der Chemie-Faser-Allee. (siehe auch PE v. 02.05.2019) Auf richterlichen Beschluss fahndet die Polizei nun mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem Flüchtigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort oder zu Kontaktpersonen geben? Sachdienliche Infos nimmt die Polizei Siegburg unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

