POL-SU: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Am Samstag (25.05.2019) kam es gegen 12:30 Uhr zum Zusammenstoß zweier Pkw in Sankt Augustin auf der Pleistalstraße. Ein 68-jähriger Sankt Augustiner war mit seinem VW Golf von Niederpleis in Richtung Dambroich unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet der Wagen auf die Gegenfahrspur und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Renault Laguna zusammen, der von einem 77-jährigen Hennefer gefahren wurde. Beide Fahrer kamen mit leichteren Verletzungen davon. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallfahrzeuge mussten mit Totalschaden abtransportiert werden. Warum der Sankt Augustiner, der laut Zeugen mit mäßiger Geschwindigkeit unterwegs war, in den Gegenverkehr geriet, ist noch unklar. Nach ersten Hinweisen könnte eine internistische Erkrankung des Fahrers ursächlich sein.(Ri)

