Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autoantennen gestohlen

Lohmar (ots)

Am 26.05.2019 gegen 01:50 Uhr wurde eine Anwohnerin der Straße "Im Pesch" in Lohmar durch die laute und aggressive Sprechweise einer männlichen Person geweckt. Sie glaubte zunächst an einen Streit und blickte aus dem Fenster. Die Zeugin bemerkte einen einzelnen Mann, der die Antenne eines geparkten Pkw abschraubte und einsteckte. Sie rief den Fremden an, der daraufhin sofort in Richtung "An den Steinen" und weiter in Richtung der nahe gelegenen Gärtnerei flüchtete. Die kurz darauf hinzu gerufenen Polizisten stellten in der Straße insgesamt 13 weitere Fahrzeuge fest, an denen die Antennen fehlten. Die Fahndung nach dem Flüchtigen verlief in der Nacht ohne Erfolg. Der Täter wird als etwa 25-jähriger kräftiger Mann mit dunkelblonden dichten Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine dunkle Jeanshose. Auffallend war sein breitbeiniger Gang. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

