Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit schwerletzter Motorradfahrerin

51570 Windeck-Gierzhagen (ots)

Gegen 18:10 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises sowie der Einsatzleitstelle der Polizei ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Motorradfahrerin gemeldet. Kurz zuvor befuhr eine 20-jährige Motorradfahrerin, wh. in Hamm / Sieg, die B 256 aus Richtung Windeck-Rosbach in Richtung Waldbröl. In Höhe der Ortslage Gierzhagen kam sie aus nicht geklärten Gründen in einem Kurvenbereich von ihrem Fahrstreifen ab und gelangte in den Gegenverkehr, wo sie frontal mit einem entgegenkommenden 51-jährigen Pkw-Führer zusammenstieß. Die 20-jährige Hammerin wurde mittels Rettungshubschrauber schwerverletzt in ein Kölner Krankenhaus verbracht. Schu.

