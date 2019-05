Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vorfahrt eines Motorradfahrers missachtet

Troisdorf (ots)

Eine ordentliche Portion Glück hatte heute (23.05.2019) ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Köln bei einem Verkehrsunfall auf der Rheinstraße in Troisdorf-Bergheim. Der Yamaha-Fahrer fuhr auf der bevorrechtigten Rheinstraße in Richtung Stadtmitte. Dabei wurde er offensichtlich von einem 80-jährigen Autofahrer übersehen, der aus der untergeordneten Straße "Zum Kalkofen" nach links in Richtung Niederkassel-Mondorf abbiegen wollte. Der 62-Jährige erkannte die Situation, wich dem VW des Troisdorfers aus und verhinderte so eine Kollision der Fahrzeuge. Bei dem Ausweichmanöver verlor er aber die Balance und stürzte auf die Straße. Er rutschte einige Meter über den Asphalt und verletzte sich leicht. Zur Behandlung kam er ins Krankenhaus. Seine Yamaha wurde abgeschleppt. Den 80-jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Bi)

