Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkener Randalierer mit Heiligenfigur

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochabend (22.05.2019) gegen 22.00 Uhr meldete ein Zeuge einen schwarz gekleideten Mann, der an einem Zigarettenautomaten an der Von-Galen-Straße in Sankt Augustin randalierte. Die Person solle rumbrüllen und dabei ständig gegen den Automaten treten. In unmittelbarer Nähe trafen die alarmierten Polizisten auf den 31-jährigen Sankt Augustiner. Er versuchte, sich dem Zugriff der Beamten zu entziehen, scheiterte aber kläglich. Als die Beamten den polizeibekannten 31-Jährigen kontrollierten, fanden sie bei ihm eine circa 60cm große Heiligenfigur. Woher diese stammte, wollte der augenscheinlich betrunkene Sankt Augustiner (Alkotest 1,6 Promille) nicht sagen. Zur Verhinderung weiterer mutmaßlicher Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wurde der 31-Jährige zur Ausnüchterung mit zur Polizeiwache genommen und verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle. Die Herkunft des christlichen Abbildes konnte mittlerweile auch geklärt werden. Sie stammt aus dem Heiligenhäuschen an der Von-Galen-Straße. Dem 31-Jährigen wird der Diebstahl von sakralen Gegenständen vorgeworfen. (Bi)

