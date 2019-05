Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei ermittelt zwei Tatverdächtige nach Raub auf Taxifahrer

Siegburg (ots)

Am 08.05.2019 berichteten wir über einen Überfall auf einen Taxifahrer. Der 66-jährige Fahrer wurde per Telefon in die Straße "Am Seerosenteich" in Siegburg bestellt. Am Ende der Sackgasse überfielen ihn zwei Unbekannte und bedrohten ihn mit einer Pistole. Da die Täter die geforderte Geldbörse nicht fanden, schlugen sie noch einige Male auf ihr Opfer ein und flüchteten ohne Beute in ein angrenzendes Waldstück. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 3 der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis kamen aufgrund des Anrufes bei dem Taxifahrer einem 17-jährigen Hennefer auf die Spur. Die Kriminalbeamten intensivierten die Ermittlungen zu dieser Person und kamen so einem weiteren 17-Jährigen, aus Sankt Augustin stammenden, mutmaßlichen Mittäter auf die Schliche. Offensichtlich hatten sich die beiden bereits zu weiteren Straftaten verabredet. Am 21.05.2019 schlugen die Ermittler zu und nahmen die beiden Tatverdächtigen fest. In der Wohnung des Hennefers konnte zudem eine Gaspistole gefunden werden, die wahrscheinlich die Tatwaffe ist. Die beiden bislang polizeilich nicht in Erscheinung getretenen jungen Männer wurden am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen die Heranwachsenden. Die Inhaftierung der geständigen 17-Jährigen setzte der Richter unter strengen Auflagen zunächst aus. (Bi)

