Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Begehrte Beute: Sitzmöbel

Troisdorf (ots)

Zweimal wurden die Beamten der Polizeiwache Troisdorf am Dienstag (21.05.2019) zu Einbrüchen in Geschäftsräume gerufen, bei denen Sitzmöbel entwendet wurden. Am frühen Morgen ging es zunächst zum Bauhof von Straßen NRW am Willy-Brandt-Ring. Die Türen eines Lagerraums waren in der Nacht aufgebrochen worden. Gestohlen wurden ein Ledersessel und rund 30 Meter Stromkabel. Im Anschluss fuhren die Polizisten zum Heuserweg. Vom Lagerplatz eines Möbelhändlers waren vier Gartenstühle und eine komplette Garten-Lounge gestohlen worden. Die Täter hatten das Schloss am Zaun zum Lager aufgebrochen. Die Möbel haben einen Wert von mehr als tausend Euro. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist nicht bekannt. Ein Fahrzeug wird in beiden Fällen zum Transport erforderlich gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

